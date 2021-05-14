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«Были как сиамские близнецы»: Жуков рассказал, почему развалилась группа «Руки Вверх!»
Фото: Официальный аккаунт Сергея Жукова в Instagram (www.instagram.com/sezhukov)

«Были как сиамские близнецы»: Жуков рассказал, почему развалилась группа «Руки Вверх!»

Евгения Владимирова

Звезды

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что привело к разрыву знаменитого дуэта.

Музыкальная группа «Руки вверх!» дебютировала в 1995 году, но ее хиты остаются популярными до сих пор. Дуэт Сергея Жукова и Алексея Потехина распался в 2006 году, тогда музыканты решили продолжать свои творческие пути по отдельности, но фанаты до сих пор не оставляют надежд на воссоединение легендарной группы.

— Расставание вышло скомканным. В планах было одно, но получилось иначе... К тому моменту мы были как сиамские близнецы — каждый знал, что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Когда люди вместе просто потому, что привыкли — это начало конца. Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять, — рассказал Жуков.

В первое время после распада, Потехин заявлял, что группа без него — ничто. Но спустя какое-то время солисты продолжили общение. Жуков признается, что поклонники и сейчас предлагают ему возродить дуэт. Он считает, что в этом нет нужды. Все сложилось так, как сложилось и обоим музыкантам пора двигаться дальше, сообщил Жуков в интервью журналу «Коллекция «Каравана историй».

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