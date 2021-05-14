Затруднено движение в обе стороны на Горьковском направлении МЖД

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

На Горьковском направлении МЖД по техническим причинам затруднено движение в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 14 мая.

— Коллеги из МЖД принимают все меры для восстановления графика. Пожалуйста, следите за объявлениями, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В департаменте порекомендовали пассажирам выходить на Нижегородской и других станциях с пересадкой на метро.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 15 по 29 мая.

Читайте также: Поезда ЦППК перевезли свыше десяти миллионов человек в майские праздники