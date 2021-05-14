Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Затруднено движение в обе стороны на Горьковском направлении МЖД
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Затруднено движение в обе стороны на Горьковском направлении МЖД

Анастасия Колоскова

Транспорт

На Горьковском направлении МЖД по техническим причинам затруднено движение в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 14 мая.

— Коллеги из МЖД принимают все меры для восстановления графика. Пожалуйста, следите за объявлениями, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В департаменте порекомендовали пассажирам выходить на Нижегородской и других станциях с пересадкой на метро.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 15 по 29 мая.

Читайте также: Поезда ЦППК перевезли свыше десяти миллионов человек в майские праздники

поезддвижение затрудненоМЖД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Все мнения
О проекте