Затруднено движение в обе стороны на Горьковском направлении МЖД
На Горьковском направлении МЖД по техническим причинам затруднено движение в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 14 мая.
— Коллеги из МЖД принимают все меры для восстановления графика. Пожалуйста, следите за объявлениями, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
В департаменте порекомендовали пассажирам выходить на Нижегородской и других станциях с пересадкой на метро.
Ранее сообщалось, что расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 15 по 29 мая.
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