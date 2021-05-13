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Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 15 по 29 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 15 по 29 мая

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится с 15 по 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в четверг, 13 мая.

— В течение двух недель, с 15 по 29 мая, железнодорожники проведут работы по укладке трех стрелочных переводов на Курском вокзале для переключения движения на участке Каланчевская — Курская на новый четвертый главный путь, по которому летом поезда МЦД-2 начнут курсировать в реверсивном режиме, — рассказали в организации.

Для проведения работ, в частности, задействуют два путеукладочных крана грузоподъемностью 25 тонн, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что самую длинную эстакаду МЖД в столице планируют ввести в эксплуатацию в сентябре.

Читайте также: Мэр Москвы утвердил проект планировки территории вдоль Киевского направления МЖД

изменение расписанияМЦД-2МЖД
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