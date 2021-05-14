Дорогостоящий фотоаппарат похитили из магазина в центре столицы

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Россия, Москва, улица Земляной Вал, 39/1с1 Карта всех событий

Из магазина в центре Москвы похитили дорогостоящий фотоаппарат. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился директор магазина электроники, расположенного на Земляном Валу, дом 39/1, строение 1. Он заявил, что из торгового зала был украден фотоаппарат стоимостью 246 тысяч рублей. Как похитителю удалось остаться незамеченным, на данный момент неизвестно.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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