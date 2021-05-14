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Анастасия Макеева вышла на работу через день после операции
Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева вышла на работу через день после операции

Евгения Владимирова

Звезды

Совсем недавно актриса Анастасия Макеева рассказала, что ей предстоит операция, а уже на следующий день она поделилась с подписчиками радостной новостью о своем возвращении на театральную сцену.

Ранее артистка призналась, что страдает от бесплодия. Поклонники девушки предположили, что операция могла быть связана с ЭКО. Сама Макеева причину госпитализации никак не комментирует, она рассказала, что засиживаться на больничном не планирует и уже ждет зрителей в родном театре.

— Вчера — больничка и операция, а сегодня — уже дорога в Питер и долгожданный спектакль «Чудаки» в ДК «Выборгский». Спасибо вам за заботу и пожелания здоровья. Они мне сегодня пригодятся, так как живот еще болит, но вдохновляет встреча с партнерами и моим любимым зрителем, — поделилась Макеева на своей странице в Instagram.

Анастасия Макеева занята не только в театре. Она снимается в различных телепроектах.

Напомним, что месяц назад Роман Мальков развелся с женой Светланой. Пара воспитывала четверых детей. Экс-супруга Малькова обвинила его в измене с Макеевой и нежелании помогать наследникам финансово.

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