Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дом 1890 года постройки в центре Москвы капитально отремонтируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Дом 1890 года постройки в центре Москвы капитально отремонтируют

Юлия Павлушова

Город

Старинный многоквартирный дом капитально отремонтируют в центре столицы. Документация на проведение работ уже согласована, сообщили в пресс-службе Московской государственной экспертизы.

Здание расположено по адресу Новинский бульвар, 18б. Его построили в 1890 году. Фасад и внутренние помещения дома обновят, восстановят ступени, подвал и кирпичную кладку стен. Запланированы установка новой водосточной системы и замена окон на лестничных клетках, а также покрытия металлического ограждения кровли.

Кроме того, в здании заменят системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Уточняется, что планировка всех жилых помещений сохранится, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Бибиревский рынок оформят в стилистике промышленного дизайна.

Читайте также: Рекреационная зона в виде Тропаревского заказника в миниатюре появится в ТиНАО

реконструкция зданияМоскомэкспертизакапитальный ремонт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Все мнения
О проекте