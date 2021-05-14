Дом 1890 года постройки в центре Москвы капитально отремонтируют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Старинный многоквартирный дом капитально отремонтируют в центре столицы. Документация на проведение работ уже согласована, сообщили в пресс-службе Московской государственной экспертизы.

Здание расположено по адресу Новинский бульвар, 18б. Его построили в 1890 году. Фасад и внутренние помещения дома обновят, восстановят ступени, подвал и кирпичную кладку стен. Запланированы установка новой водосточной системы и замена окон на лестничных клетках, а также покрытия металлического ограждения кровли.

Кроме того, в здании заменят системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Уточняется, что планировка всех жилых помещений сохранится, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Бибиревский рынок оформят в стилистике промышленного дизайна.

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