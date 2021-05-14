Музей Есенина пригласил москвичей увидеть столицу глазами поэта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина 15 мая приглашает жителей и гостей столицы принять участие в программе, посвященной акции «День исторического и культурного наследия».

Экскурсионная программа дня начнется с прогулки по московским улочкам. Ее участники смогут увидеть город глазами Сергея Есенина и пройтись по местам, которые хранят память о поэте и женщинах, оставивших след в его творчестве.

На экскурсии «Есенин и храмы Замоскворечья» участники побывают в Марфо-Мариинской обители и узнают, как в 1916 году поэт выступал с чтением стихов перед великой княгиней Елизаветой Федоровной.

В праздничной программе также запланированы экскурсии «О красном вечере задумалась дорога» для любителей активного отдыха, «На московских изогнутых улицах» и «Я московский озорной гуляка».

Гости музея приглашаются и на творческую встречу с музыкальным дуэтом арфы и тромбона, а также на концерт композитора Анны Ушаковой «Есенин и город N».

Участие в мероприятиях — бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Ночь музеев и День семьи: пять причин выйти из дома в выходные