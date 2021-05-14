Сильнейшая за последние два года магнитная буря произошла на Земле

Фото: public domain

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали сильнейшую с 2019 года магнитную бурю. Она затронула всю планету.

Магнитная буря произошла в среду, 12 мая, вечером. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале.

— Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий, — говорится в сообщении пресс-службы института.

Магнитные бури с таким показателем могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты. По международной систематизации они могут вызывать проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи, говорится в заявлении на сайте лаборатории.

Ученые уточняют, что бури такого уровня могут продолжаться более суток, но эти геомагнитные возмущения были краткосрочными. Отмечается, что в настоящее время обстановка стабильна, а вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.

Ранее ученые сообщали о новой череде вспышек на Солнце.

Читайте также: Российские спутники будут предсказывать северные сияния