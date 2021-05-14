Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сильнейшая за последние два года магнитная буря произошла на Земле
Фото: public domain

Сильнейшая за последние два года магнитная буря произошла на Земле

Евгения Владимирова

Наука

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали сильнейшую с 2019 года магнитную бурю. Она затронула всю планету.

Магнитная буря произошла в среду, 12 мая, вечером. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале.

— Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий, — говорится в сообщении пресс-службы института.

Магнитные бури с таким показателем могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты. По международной систематизации они могут вызывать проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи, говорится в заявлении на сайте лаборатории.

Ученые уточняют, что бури такого уровня могут продолжаться более суток, но эти геомагнитные возмущения были краткосрочными. Отмечается, что в настоящее время обстановка стабильна, а вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.

Ранее ученые сообщали о новой череде вспышек на Солнце.

Читайте также: Российские спутники будут предсказывать северные сияния

Космосмагнитная бурямощная магнитная буря
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Все мнения
О проекте