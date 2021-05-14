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Качество строительства дома на месте Ховринской больницы проверил Мосгосстройнадзор
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Качество строительства дома на месте Ховринской больницы проверил Мосгосстройнадзор

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Клинская улицаКарта всех событий

Строительство многоквартирного дома продолжается в столичном районе Ховрино. Качество работ проверили специалисты Комитета государственного строительного надзора Москвы. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что здание возводят по улице Клинской, владение 2. По словам председателя комитета Игоря Войстратенко, это будет дом переменной этажности (от 14 до 32 этажей), рассчитанный на 1036 квартир. На территории также разместят подземную парковку на 160 мест.

Работы планируют завершить в четвертом квартале нынешнего года. Специалисты центра экспертиз провели 11 исследований. В частности, они изучили параметры железобетонных конструкций, качество бетонных работ.

По данным пресс-службы, эксперты обнаружили некритичные нарушения в качестве монолитных работ. По данному факту оформили протокол, выдав предписание генподрядчику.

Ранее сообщалось, что дом 1890 года постройки в центре Москвы капитально отремонтируют.

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Мосгосстройнадзорстроительствопроверка
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