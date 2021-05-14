Строительство первой школы началось на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»

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Строительство школы на 800 учеников стартовало на северо-западе столицы в рамках комплексного развития территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соглашение о комплексном развитии 5,92 гектара бывшей промзоны в районе Щукино было подписано летом прошлого года.

— В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на Октябрьском поле также будут возведены другие социальные объекты: два детских сада на 200 мест и поликлиника на 150 посещений в смену. Социальная инфраструктура позволит создать не только комфортные условия для жителей района, но и дополнительные рабочие места. В рамках проекта также запланировано возведение жилых домов площадью более 130 тысяч квадратных метров, строительство которых по соглашению должно быть завершено до конца 2026 года, — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, реализация проекта «Индустриальные кварталы» на территории 1,9 тысячи гектара бывших промзон позволит построить в городе не менее 40 школ, а также не менее 50 новых детских садов, 27 спортивных объектов, среди которых один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Кроме того, по просьбе жителей в кварталах появятся новые православные храмы.

— В настоящее время в районе Щукино начинается разработка котлована для школы. Работы ведутся в соответствии с графиком. Образовательное учреждение будет построено через два года и уже в сентябре 2023-го сможет принять первых учеников нового индустриального квартала «Октябрьское поле», — добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее сообщалось, что в развитие территорий бывших промзон в Москве инвестируют более триллиона рублей.

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