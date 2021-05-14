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Строительство первой школы началось на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Строительство первой школы началось на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, площадь Академика Курчатова Карта всех событий

Строительство школы на 800 учеников стартовало на северо-западе столицы в рамках комплексного развития территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соглашение о комплексном развитии 5,92 гектара бывшей промзоны в районе Щукино было подписано летом прошлого года.

— В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на Октябрьском поле также будут возведены другие социальные объекты: два детских сада на 200 мест и поликлиника на 150 посещений в смену. Социальная инфраструктура позволит создать не только комфортные условия для жителей района, но и дополнительные рабочие места. В рамках проекта также запланировано возведение жилых домов площадью более 130 тысяч квадратных метров, строительство которых по соглашению должно быть завершено до конца 2026 года, — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, реализация проекта «Индустриальные кварталы» на территории 1,9 тысячи гектара бывших промзон позволит построить в городе не менее 40 школ, а также не менее 50 новых детских садов, 27 спортивных объектов, среди которых один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Кроме того, по просьбе жителей в кварталах появятся новые православные храмы.

— В настоящее время в районе Щукино начинается разработка котлована для школы. Работы ведутся в соответствии с графиком. Образовательное учреждение будет построено через два года и уже в сентябре 2023-го сможет принять первых учеников нового индустриального квартала «Октябрьское поле», — добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее сообщалось, что в развитие территорий бывших промзон в Москве инвестируют более триллиона рублей.

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