Фармацевт объяснила, почему лекарства нельзя запивать чаем и кофе

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Фармацевт Яна Украинская в эфире шоу «Ходят слухи» объяснила, почему лекарственные препараты нельзя запивать чаем и кофе. Она напомнила, что некоторые препараты взаимодействуют с едой. Например, обезболивающие лучше принимать после приема пищи, чтобы защитить желудок.

— В чае и кофе содержится танин, который с некоторыми лекарствами образует нерастворимые формы, что препятствует всасыванию веществ в организм. Кофеин может усилить возбуждающее действие, поэтому лучше запивать лекарство водой, — отметила собеседница.

По словам фармацевта, любые лекарства не стоит запивать грейпфрутовым соком: он блокирует ферменты в организме, и может случиться передозировка препарата из-за повышения его концентрации. С гормональными препаратами и антибиотиками особенно не стоит смешивать грейпфрутовый сок.

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