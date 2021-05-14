«С трудом различал дорогу»: липецкий сенатор Королев ответил на обвинения в пьяной езде

Бывший губернатор Липецкой области Олег Королев / Фото: Официальный сайт администрации Липецкой области

Экс-губернатор Липецкой области, российский сенатор Олег Королев опроверг информацию о том, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, которая появилась в СМИ.

Он отметил, что был трезв и не употребляет алкоголь в связи с болезнью.

— Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лег, — цитирует Королева РБК.

Ранее видеоролик, на котором Lexus сенатора хаотично движется по дороге, появился в Сети. Пользователи заметили на кузове внедорожника повреждения, а также пробитое колесо.

По информации СМИ, за рулем иномарки находился Королев. Некоторые издания сообщали, что похожий на политика человек уснул за рулем, отказавшись пройти медосвидетельствование.

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