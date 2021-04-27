«Пустая трата времени»: в Госдуме оценили ужесточение наказания за пьяную езду

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Законопроект об ужесточении наказания за повторную пьяную езду штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до трех лет — пустая трата времени. Работать он не будет, ведь сегодня только штрафуют или обязывают к принудительным работам, хотя лишение свободы предусмотрено законом. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее СМИ писали, что в течение месяца до конца весенней сессии Государственной думы депутаты могут принять законопроект, согласно которому повторное пьяное вождение повлечет для нарушителя штраф до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком на три года. Сегодня максимальные санкции за такое нарушение — 300 тысяч рублей штрафа и два года тюрьмы.

Почему бесполезный

По словам Лысакова, законопроект «никакого влияния на автомобильные реалии не окажет, он сделан для галочки». Депутат говорит, что документ разработан по поручению вице-премьера Юрия Борисова, сроки по которому истекали, поэтому МВД внесло «пустые» изменения.

— В чем изменения? Штраф с 300 тысяч до 500 тысяч за повторное управление в состоянии опьянения, повторный отказ от медосвидетельствования и два–три года лишения свободы. Почему не будет работать? Это небольшой тяжести преступление, — делится он.

Лысаков говорит, что сегодня в рамках уголовной ответственности «никого не лишают свободы на два года, и после принятия законопроекта не будут лишать на три года». По его словам, в данное время нарушителей только штрафуют, а иногда наказывают принудительными работами.

— Зачем надо было вносить такой законопроект? Пустой. Пустая трата времени. У нас три законопроекта приняты в первом чтении в шестом созыве, подготовлены ко второму чтению: опасное вождение, систематические нарушения — бальная система, залог авто при пьяном вождении. Хорошие законопроекты. Их надо принимать, смотреть, как они работают, — сказал Лысаков.

Что лучше

Первый законопроект — о бальной системе — уже был принят в первом чтении. Его суть состоит в том, что после четвертого грубого нарушения правил дорожного движения за год в суд передаются дела о лишении водителя-лихача водительских прав.

Если административное правонарушение зафиксировала камера, то лишить водителя прав нельзя. Такую меру можно предпринять, если лихача остановил на дороге инспектор и идентифицировал его, составил протокол. Нарушения, зафиксированные протоколом, и будут суммироваться.

Второй законопроект принят в первом чтении и подготовлен ко второму. Законопроектом предусматривается изъятие автомобиля день в день или даже через десять минут у водителя, который задержан за пьяное вождение или отказался от медицинского освидетельствования. Вернуть автомобиль можно будет только при внесении залога, равного штрафу: машину отдают законному представителю. Если суд признает водителя виновным, то деньги переходят в региональный бюджет как штраф. Если водителя оправдывают, то деньги ему возвращают.

Законопроект об опасном вождении подготовлен ко второму чтению. Согласно ему, требуется доработка формулировки «опасное вождение». В ПДД оно сформулировано неоднозначно. Суть «опасного вождения» заключается в том, что водитель резко перестраивается, резко останавливается, играет в шашечки на дороге, тем самым создает опасную ситуацию.

Документом также предусматривается право наложения штрафа за руководителем подразделения ГИБДД, а не за инспектором. Это позволит исключить субъективизм последнего. Ведь инспектор может предвзято подходить к вопросу наложения штрафа. За руководителем подразделения будет закреплена обязанность по изучению рапорта инспектора и оценка его обоснованности. Если есть доказательства, то водителю будет выписан штраф.

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