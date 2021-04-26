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Штраф за нарушение ПДД на железнодорожном переезде вырастет с 1 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Штраф за нарушение ПДД на железнодорожном переезде вырастет с 1 мая

Юлия Павлушова

Транспорт

Размер штрафа за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде увеличится с 1 мая. Он вырастет в пять раз — с одной до пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Если нарушение зафиксирует камера, то водитель получит уведомительное письмо по почте. Если же нарушение зафиксирует инспектор ДПС, то протокол оформят на месте. Штраф выпишут и в том случае, если на переезде произошло ДТП, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что новый вокзал Щукинская МЦД-2 откроется в Москве летом.

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