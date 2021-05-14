«Это нонсенс»: что известно о конфликте тренера «Локомотив» и ее 18-летней подопечной

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Заслуженный тренер России спортивного клуба «Локомотив» избила свою подопечную теннисной ракеткой. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», избиению подверглась 18-летняя теннисистка Елена Малых. Ее тренер Марина Марьенко без причины нанесла ей несколько ударовракеткой. После этого наставница забрала у спортсменки вещи и телефон, тем самым причинив ей материальный ущерб на 67 тысяч рублей. После случившегося молодая спортсменка написала заявление в полицию.

Корреспондент «ВМ» поговорил с потерпевшей теннисисткой Еленой Малых. Она рассказала, что тренер принижала ее в течение долгого времени. Ситуация обострилась в последние недели.

— В последний день тренер покрывала матом и унижала, потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, — рассказала собеседница «ВМ».

После получения побоев спортсменка попыталась забрать свои вещи и уйти. Однако, по ее словам, наставница стала выбрасывать ее вещи из сумки, а после этого забрала ее мобильный телефон. В итоге Елена была вынуждена уйти без вещей.

— Чувствую себя нормально. Получила эмоциональный стресс и ушиб на руке, — закончила свой рассказ спортсменка.

Версия тренера сильно отличается от той, что рассказала девушка. В разговоре с корреспондентом «ВМ» Марина Марьенко рассказала, что тренировала Елену десять лет. В какой-то момент девушка перестала «показывать результаты», приходила на тренировки в сонном состоянии.

— Все зачеркнула и начала участвовать в ставочных матчах, — с грустью сказала тренер.

Марьенко отметила, что Елена занималась в «Локомотиве» бесплатно. Но ее отношение к делу привело к тому, что наставница поставила вопрос об исключении ее из группы тренера.

— Она обманывала меня несколько раз. Но такого я от нее не ожидала. Она мне как дочь была, — продолжила свой рассказ Марьенко.

По ее словам, ракеткой свою подопечную она не била. В тот день тренер хотела серьезно поговорить с Еленой, но та собралась уходить. Тогда Марьенко взяла ее за руку и схватила за сумку, чтобы девушка не ушла.

— Иди в раздевалку и подумай что ты творишь. Давай просто поговорим, спокойно, — вспоминает разговор Елена.

По ее словам девушка отпустила сумку, «фыркнула» но пошла в раздевалку. По словам тренера, она никак не ожидала, что после этого девочка сбежит и напишет заявление.

Тренер отметила, что после случившегося, она набрала отцу девушки и попросила забрать ее вещи.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев встал на защиту тренера сообщив, что это это нонсенс. Он отметил, что никакого избиения не было.

— Это ерунда полная! Это нереально! Марина Марьенко — человек, который тренировал ещё Курникову, воспитала Рублёва, да и вообще она один из лучших детских тренеров в России — цитирует «Чемпионат» слова Тарпищева.

Полиции же предстоит установить истину и разобраться, что же случилось на самом деле в тот день.

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