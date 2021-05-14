Фильм-концерт «Lindemann: Live in Moscow» покажет Москино

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Кинотеатры сети «Москино» приглашают 20 мая жителей и гостей столицы на показ московского концерта лидера группы Rammstein Тиля Линдеманна.

Легендарный концерт состоялся 15 мая 2020 года и стал последним, когда Тилль Линдеманн и фронтмен Pain, Hypocrisy и по совместительству автор и исполнитель песен группы Lindemann Петер Тэгтгрен играли вместе. Сегодня Тилль и Петер продолжают отдельную друг от друга карьеру.

Показы пройдут в кинотеатрах «Салют», Факел», «Спутник», «Вымпел» и «Юность», сообщается на сайте Москино.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, откуда солист Rammstein знает песню «Любимый город».

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