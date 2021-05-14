МЧС предупредило москвичей о дожде и грозах 14 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дождь и гроза ожидаются в Москве вечером в пятницу, 14 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Возможны град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями.

МЧС посоветовало водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями на дорогах. Также не рекомендуется парковать машину рядом с деревьями.

Ранее москвичам напомнили, как вести себя во время грозы.

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