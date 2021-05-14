Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в столице на выходных и в начале следующей недели. Так, в Москве прогнозируют грозы с 15 по 19 мая.

В ночь с пятницы на субботу, 15 и 16 мая, ожидается до плюс 15 градусов, а днем — плюс 24 градуса. В воскресенье, 16 мая, слегка похолодает — до 22 градусов тепла.

На будущей неделе ожидаются кратковременные дожди, но теплая погода сохранится. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Ночью с 17 по 19 мая температура будет колебаться от 11 до 17 градусов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

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