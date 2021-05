Фестиваль Park Live в Москве перенесли на 2022 год

Фото: Василиса Чернявская, Вечерняя Москва

Фестиваль Park Live, который должен был пройти в столице в июле нынешнего года, перенесли. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили организаторы мероприятия в Facebook.

Уточняется, что фестиваль перенесли на 2022 год. Дело в том, что фестиваль заявленного уровня невозможно провести в нынешних условиях из-за ограниченного авиасообщения. Кроме того, некоторые страны нельзя покинуть, а значит, не все артисты смогут приехать на Park Live.

Вместе с тем фестиваль 2022 года планируют организовать сразу в три уик-энда. На первую волну планируют пригласить музыкантов My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones и The Killers. Кроме того, организаторы ведут переговоры о выступлениях The Offspring и Slipknot.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Дни авангарда. НЭП» пройдет в Москве.

