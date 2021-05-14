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Фестиваль «Дни авангарда. НЭП» пройдет в Москве
Фото: Александр Казаков

Фестиваль «Дни авангарда. НЭП» пройдет в Москве

Ольга Маркова

Культура

В Москве с 14 по 20 мая пройдет пятый городской фестиваль «Дни авангарда. НЭП». Форум этого года посвящен столетию со дня перехода советского государства на новую экономическую политику.

Вечером в пятницу, 14 мая, в Музее Москвы состоится открытие фестиваля. Старт программе даст выступление шумового оркестра под руководством Петра Айду. Затем состоится перформанс, посвященный творческому объединению поэта Владимира Маяковского и художника Александра Родченко. Будет работать авангардный маркет, а юные москвичи смогут принять участие в мастер-классах. Завершит вечер кинопоказ культового фильма «Аэлита» Якова Протазанова 1924 года в сопровождении фортепиано и терменвокса.

В рамках фестиваля запланированы лекции, экскурсии по Москве выставки и кинопоказы. Так, в культурном центре ЗИЛ в дни фестиваля можно увидеть выставку «Клубы 1920-х. Индустрия развития», в галерее «На Шаболовке» — выставку «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве», а в Музее истории литературы XX века — экспозицию «Улица Мандельштама: Осип и Надежда».

Участие в программах — по регистрации, сообщается на сайте форума.

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