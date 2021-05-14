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Более 50 тысяч москвичей приняли участие в проекте «Спортивные выходные». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Московский спорт» в пятницу, 14 мая.

— Третий сезон проекта показал, что москвичам интересен формат 15-минутных утренних зарядок. Более 50 тысяч человек в течение двух месяцев ежедневно смотрели спортивные зарядки, — рассказали в ведомстве.

Проект реализуется столичным департаментом спорта и центрами госуслуг «Мои документы». Все желающие могут заниматься различными видами спорта онлайн с тренерами либо индивидуально с помощью Zoom, либо в любое время на YouTube.

Четвертый сезон начнется 15 мая на ВДНХ и продлится до октября. Жителям столицы будут доступны скандинавская ходьба, йога, зумба, функциональная тренировка и уличный стретчинг, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Собянин поддержал проведение в Москве футбольного Кубка легенд — 2021.

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