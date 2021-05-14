Названы ингредиенты для приготовления скрабов в домашних условиях

Фото: pixabay.com

Залогом красоты и молодости является глубокое и своевременное очищение кожи лица. Бывает, что простого умывания с использованием средств для снятия макияжа для качественного очищения мало.

Скрабы помогут устранить шелушение, серый цвет лица и появление акне. Причем это средство можно не только приобрести в магазинах, но и сделать в домашних условиях.

Бережное отшелушивание важно для любого типа кожи. Однако девушкам стоит выбирать ингредиенты для приготовления средства, опираясь на уровень жирности своей кожи.

Выяснить тип очень просто. Для этого нужно тщательно очистить лицо и походить без крема и косметики несколько часов, после чего прикоснуться бумажной салфеткой к Т-зоне, подбородку и вискам. Если остался след, то кожа жирная, если нет — сухая. Комбинированный тип будет у тех девушек, у которых «заблестели» нос и подбородок, а щеки остались сухими, отмечает ФАН.

Скраб на основе кофе

Кофе прекрасно подходит для любой кожи, а вот остальные ингредиенты следует подбирать исходя от своего типа. Например, для жирной и комбинированной подойдут мед, а для сухой — растительное масло.

Кофейная гуща помогает улучшить кровоток. Жирные кислоты, которые содержатся в кофе, возвращают ей прежнюю эластичность. Благодаря ему замедляется образование мелких и глубоких морщин.

Скраб на основе соды

Сода является идеальным веществом для жирной и проблемной кожи. Она очищает, успокаивает, снимает воспаления и обеззараживает. Ее можно сочетать с медом и овсяными хлопьями.

Скраб из овсянки

Овсянка не только идеальный продукт для завтрака, но и отличное косметическое средство. Она очищает, сужает поры, поддерживает общий тонус, глубоко питает и увлажняет, улучшает цвет лица, снимает отечность, устраняет зуд и шелушения.

Для сухой кожи вместе с ней можно использовать сухое и немного теплого молока.

В любом случае при приготовлении подобных средств всегда следует учитывать особенности своего организма, в том числе и аллергические реакции.

Читайте также: Косметолог перечислила три важных шага по восстановлению кожи лица после зимы