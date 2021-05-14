Актера из фильма «Фантастические твари» посадили в тюрьму за изнасилование

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Шотландский актер Кевин Гатри, исполнивший роль мистера Абернати в серии фильмов «Фантастические твари», в пятницу, 14 мая, был приговорен к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера. Об этом сообщает шотландский телеканал STV News.

Из сообщения телеканала следует, что инцидент произошел в 2017 году, жертвой Гатри стала его 29-летняя знакомая. Она должна была встретиться с актером и его другом Скоттом Ридом, однако почувствовала себя плохо по дороге. Мужчины отвезли ее домой к Риду и уложили в постель. Кевин Гатри воспользовался беспомощным положением девушки и совершил насильственные действия, пока Рид звонил в медицинскую службу.

Звезда отрицал свою вину, однако на нижнем белье жертвы были обнаружены следы его ДНК.

Суд признал Гатри виновным и назначил ему наказание в виде тюремного заключения, сообщает РИА Новости.

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