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Владимир Ефимов обсудил перспективы сотрудничества с представителями Renault
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов обсудил перспективы сотрудничества с представителями Renault

Иван Юминов

Город

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с исполнительным директором Renault Group в России и СНГ Николя Мором.

— Renault Group, представленная в стране компаниями Renault Россия и «Автовазом», является безусловным лидером отрасли. Так, в 2020 году доля группы на российском рынке, несмотря на COVID-19 и вызванную им экономическую обстановку, составила 30,1 процента, что на 1,2 пункта выше, чем годом ранее, — рассказал заммэра.

В свою очередь Мор сообщил, что Москва — надежный партнер для бизнеса и инвесторов. Власти города оказывают компаниям помощь в реализации инфраструктурных проектов, поиске возможностей для роста, а также в создании производственных площадок, отметил исполнительный директор компании.

Ранее сообщалось о том, что строительство первой школы началось на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».

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экономикаRENAULTВладимир Ефимов
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