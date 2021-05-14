Биолог заявил о резком увеличении клещей в Санкт-Петербурге

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Численность клещей в Санкт-Петербурге в этом году гораздо больше, чем в прошлых годах. По словам кандидата биологических наук Павла Глазкова, это еще только начало.

— Зима была снежной, поэтому клещи прошли все стадии развития и хорошо перезимовали, — пояснил эксперт.

По его словам, есть иксодовые клещи, которые живут до семи лет, зимуют в почве. Если зима бесснежная, то клещи, как правило, не выживают. Удачно перезимовали и другие насекомые, однако они не так опасны как клещи. В связи с тем, что в регионе резко потеплело, биолог посоветовал гражданам серьезнее относиться к поездкам на природу.

— В Петербурге и Ленобласти вероятность встретить клеща продолжается с апреля до октября. Они представляют высокую опасность для человека тем, что переносят болезни, — подчеркнул Павел Глазков.

В период с 1 по 13 мая в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина было привезено на исследование 263 клеща, отмечают «Невские новости». У трех из них был обнаружен энцефалит, у 54 – боррелиоз, у двух – гранулоцитарный анаплазмоз, у 16 - моноцитарный эрлихиоз.

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