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Россиян предупредили об активизации клещей на юге
Фото: pixabay.com

Россиян предупредили об активизации клещей на юге

Татьяна Плотникова

Общество

Россиянам, которые планируют поездки на юг страны, следует помнить о риске заражения клещевым энцефалитом. Об этом рассказал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как пояснили эксперты, на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов активизировались клещи, которые переносят крымскую геморрагическую лихорадку.

Поскольку в ближайшее время в этих регионах ожидается наплыв отдыхающих, специалисты посоветовали органам местного самоуправления провести акарицидные обработки рекреационных территорий.

Также рекомендуется проинформировать населения о мерах профилактики от этого заболевания, сообщается на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как защититься от клещей.

Читайте также: Врач объяснил, как использовать советы Роспотребнадзора по защите от клещей

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