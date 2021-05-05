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Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от клещей
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от клещей

Иван Юминов

Общество

Роскачество дало рекомендации о том, как защититься от клещей в теплые месяцы года. В частности, отмечается, что при выборе места для отдыха следует провести по траве белой простыней и посмотреть, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку.

— Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыне прицепилось всего одно насекомое, — рассказала эпидемиолог, руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Эти насекомые цепляются за людей с травы или кустарников. Чаще всего они впиваются в шею, пах и подмышечные впадины.

— Клещами переносится около 40 видов инфекций, среди которых клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическая лихорадка, туляремия, эрлихиоз и так далее, — объяснила педиатр, аллерголог-иммунолог клиники KIDS и телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Морозова.

Отмечается, что вакцинация позволит защититься только от энцефалита. Прививка нужна, если человек собирается побывать в эндемичных территориях, список которых составляет Роспотребнадзор. Данная процедура бесплатна по ОМС, но курс нужно завершить за 14 дней до поездки.

Если клещ все-таки укусил, то лучшим вариантом будет прибегнуть к помощи доктора. Самостоятельно снимать насекомое нужно осторожно. Главное, чтобы его хоботок не остался внутри кожи. Захватив его тело, нужно повернуть клеща вокруг оси, а затем извлечь. После этого следует продезинфицировать место укуса и помыть руки с мылом. Затем нужно будет посетить доктора при первой возможности.

Клещи не любят жару, так что лучше выбирать сухие и солнечные места. Специальные спреи могут помочь, но они действуют от получаса до нескольких часов. Кроме того, необходимо одеваться в закрытую и плотно прилегающую одежду, отмечается на сайте Роскачества.

Ранее сообщалось о том, что более 1,3 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита с начала года.

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