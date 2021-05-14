Ксения Алферова рассказала, из какого бокала правильно пить шампанское

Фото: Из личного архива Ксении Алферовой

Актриса Ксения Алферова рассказала, из какого бокала нужно пить шампанское. Пост об этом она разместила на своей странице в Instagram.

— И, оказывается, шампанское следует наливать в винный бокал и никак иначе, поскольку сухое, хорошее шампанское, такое же благородное вино, как если бы не было в нем веселых пузырьков! — поделилась Алферова.

Подписчики оценили совет актрисы.

«Я тоже люблю из винного прихлебнуть!»; «Ксения, вы гурман»; «Приятного вечера!», — написали поклонники.

Ранее Ольга Бузова выложила фотографию исхудавшего тела.

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