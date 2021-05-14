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Ксения Алферова рассказала, из какого бокала правильно пить шампанское
Фото: Из личного архива Ксении Алферовой

Ксения Алферова рассказала, из какого бокала правильно пить шампанское

Иван Юминов

Звезды

Актриса Ксения Алферова рассказала, из какого бокала нужно пить шампанское. Пост об этом она разместила на своей странице в Instagram.

— И, оказывается, шампанское следует наливать в винный бокал и никак иначе, поскольку сухое, хорошее шампанское, такое же благородное вино, как если бы не было в нем веселых пузырьков! — поделилась Алферова.

Подписчики оценили совет актрисы.

«Я тоже люблю из винного прихлебнуть!»; «Ксения, вы гурман»; «Приятного вечера!», — написали поклонники.

Ранее Ольга Бузова выложила фотографию исхудавшего тела.

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шампанскоеКсения Алферовасоветы
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