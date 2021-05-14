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Автоэксперт объяснил, о чем говорит чрезмерный расход автомобильного масла
Фото: pixabay.com

Автоэксперт объяснил, о чем говорит чрезмерный расход автомобильного масла

Елена Фролова

Общество

Быстрый расход моторного масла является признаком неисправности автомобиля, при котором нужно быстро обратиться в сервис. Автоэксперт Максим Кадаков рассказал о самых распространенных причинах чрезмерного расхода масла.

По его словам, машины, сменившие нескольких хозяев, чаще всего «съедают» больше масла, чем положено.

— Если двигатель автомобиля, бывшего в употреблении, подъедает масло, то это говорит о том, что вы купили полумертвую машину, — пояснил эксперт.

В этом случае автолюбителю нужно будет перебирать все детали, потому что наверняка нагар есть уже на поршнях, днище и клапанах. Также большой расход масла может свидетельствовать о неисправности турбины, считает Максим Кадаков.

Он также добавил, что масло для авто нужно подбирать исходя из рекомендаций производителя, отмечает Nation News.

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