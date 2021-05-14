Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на юго-востоке Москвы затруднено из-за столкновения автомобилей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение на юго-востоке Москвы затруднено из-за столкновения автомобилей

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Лермонтовский проспект, 6 Карта всех событий

Движение затруднено на юго-востоке города из-за ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 14 мая.

Инцидент произошел около Лермонтовского проспекта, дом 6. Столкнулись два автомобиля, пострадал один человек.

В связи с происшествием перекрыты две полосы в направлении центра города, уточнил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о том, что мужчину с 250 граммами наркотиков задержали на юго-востоке Москвы.

Читайте также: Две женщины пострадали во время пожара в Электростали

ЮВАОзатруднения движенияДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Все мнения
О проекте