Движение на юго-востоке Москвы затруднено из-за столкновения автомобилей
Россия, Москва, Лермонтовский проспект, 6 Карта всех событий
Движение затруднено на юго-востоке города из-за ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 14 мая.
Инцидент произошел около Лермонтовского проспекта, дом 6. Столкнулись два автомобиля, пострадал один человек.
В связи с происшествием перекрыты две полосы в направлении центра города, уточнил источник «ВМ».
Ранее сообщалось о том, что мужчину с 250 граммами наркотиков задержали на юго-востоке Москвы.
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