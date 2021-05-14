Движение на юго-востоке Москвы затруднено из-за столкновения автомобилей

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Россия, Москва, Лермонтовский проспект, 6 Карта всех событий

Движение затруднено на юго-востоке города из-за ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 14 мая.

Инцидент произошел около Лермонтовского проспекта, дом 6. Столкнулись два автомобиля, пострадал один человек.

В связи с происшествием перекрыты две полосы в направлении центра города, уточнил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о том, что мужчину с 250 граммами наркотиков задержали на юго-востоке Москвы.

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