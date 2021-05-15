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«Не расслабляйтесь»: астролог рассказала, что ждет знаки зодиака на предстоящей неделе
Фото: instagram/vasilisa.volodina

«Не расслабляйтесь»: астролог рассказала, что ждет знаки зодиака на предстоящей неделе

Полина Долганова

Общество

Астролог Василиса Володина дала прогноз на предстоящую майскую неделю для всех знаков зодиака.

По словам эксперта, всем людям необходимо собрать волю в кулак и не расслабляться. В выигрыше будут предприимчивые, собранные и слегка агрессивные представители общества.

Кроме того, для каждого человека крайне остро встанут вопросы репутации и статуса.

— «Понты» будут светиться не только ночью и не только в Москве, — написала Володина на своей странице в Instagram.

Как отметила астролог, на следующей неделе у каждого будет возможность спокойнее обычного договориться с окружающими в сложных и эмоциональных вопросах.

Володина подытожила, что детектор лжи станет лучшим приобретением недели. Однако, если доверять своей интуиции, можно полагаться и на личный опыт.

Ранее астрологи назвали представительниц знаков зодиака, которых можно назвать наиболее доступными.

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гороскопыастрологияВасилиса Володина
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