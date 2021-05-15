«Не расслабляйтесь»: астролог рассказала, что ждет знаки зодиака на предстоящей неделе

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина дала прогноз на предстоящую майскую неделю для всех знаков зодиака.

По словам эксперта, всем людям необходимо собрать волю в кулак и не расслабляться. В выигрыше будут предприимчивые, собранные и слегка агрессивные представители общества.

Кроме того, для каждого человека крайне остро встанут вопросы репутации и статуса.

— «Понты» будут светиться не только ночью и не только в Москве, — написала Володина на своей странице в Instagram.

Как отметила астролог, на следующей неделе у каждого будет возможность спокойнее обычного договориться с окружающими в сложных и эмоциональных вопросах.

Володина подытожила, что детектор лжи станет лучшим приобретением недели. Однако, если доверять своей интуиции, можно полагаться и на личный опыт.

Ранее астрологи назвали представительниц знаков зодиака, которых можно назвать наиболее доступными.

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