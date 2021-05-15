«Не расслабляйтесь»: астролог рассказала, что ждет знаки зодиака на предстоящей неделе
Астролог Василиса Володина дала прогноз на предстоящую майскую неделю для всех знаков зодиака.
По словам эксперта, всем людям необходимо собрать волю в кулак и не расслабляться. В выигрыше будут предприимчивые, собранные и слегка агрессивные представители общества.
Кроме того, для каждого человека крайне остро встанут вопросы репутации и статуса.
— «Понты» будут светиться не только ночью и не только в Москве, — написала Володина на своей странице в Instagram.
Как отметила астролог, на следующей неделе у каждого будет возможность спокойнее обычного договориться с окружающими в сложных и эмоциональных вопросах.
Володина подытожила, что детектор лжи станет лучшим приобретением недели. Однако, если доверять своей интуиции, можно полагаться и на личный опыт.
Ранее астрологи назвали представительниц знаков зодиака, которых можно назвать наиболее доступными.
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