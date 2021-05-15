Столичные врачи вылечили от коронавируса 2697 пациентов за последние сутки
Еще 2697 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за последние 24 часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.
Всего за время пандемии в столице выздоровели 1 023 380 человек.
За последние сутки в городе было выявлено 3073 новых случая заражения, госпитализированы 1195 человек, 58 пациентов скончались.
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