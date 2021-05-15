Трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети

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Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Трамваи № 12, 24, 36, 37, 38, 43, 46 и 50 задерживаются на шоссе Энтузиастов на участке между станцией МЦК Шоссе Энтузиастов и метро «Авиамоторная» из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что маршруты транспорта были временно изменены. Кроме того, по ним запустили автобусы.

Ранее сообщалось, что движение на ТТК в Москве сильно затруднено из-за столкновения четырех автомобилей.

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