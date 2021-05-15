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Космонавт Роман Романенко призвал граждан активнее прививаться от COVID-19
Фото: Иван Степанов

Космонавт Роман Романенко призвал граждан активнее прививаться от COVID-19

Василий Плиткин

Общество

Каждый гражданин, осознающий ответственность за личное здоровье и здоровье своих близких, должен пройти вакцинацию против коронавируса. Такое заявление сделал летчик-космонавт Роман Романенко во время прививки первым компонентом препарата «Спутник V».

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко сделал прививку от коронавируса в специализированном пункте в МФЦ на юге Москвы. Он отметил, что после вакцинации чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов не наблюдает.

— Считаю, что всем необходимо сделать прививку. Особенно тем, кто непосредственно работает с людьми. В силу своей общественной деятельности я очень много времени провожу, встречаясь с избирателями — людьми разных возрастов и профессий. Понимая, что несу ответственность и за их здоровье, я принял решение вакцинироваться, — прокомментировал Романенко.

Депутат подчеркнул, что у любого россиянина есть возможность бесплатно сделать прививку от коронавируса, и призвал всех позаботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Двухкомпонентный российский препарат «Спутник V» разработан специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России и имеет доказанную эффективность свыше 90 процентов.

Напомним, в Москве для горожан старше 60 лет действует программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе». Каждый привившийся пожилой москвич, посетив поликлинику по месту жительства, выездной пункт вакцинации или павильон «Здоровая Москва» в период с 27 апреля по 1 июля, сможет получить подарочную карту или баллы в электронном виде. Использовать этот бонус можно при приобретении товаров и услуг в магазинах — партнерах программы. По сообщениям правительства Москвы, уже выдано более 39 тысяч подарочных карт номиналом 1 тысяча баллов.

Читайте также: Герой России Роман Романенко: Любовь граждан к Родине — это основа благополучия страны

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