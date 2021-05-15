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Упавшие деревья заблокировали трамвайные пути на нескольких улицах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Упавшие деревья заблокировали трамвайные пути на нескольких улицах Москвы

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

Поваленные ураганным ветром деревья мешают движению трамваев на нескольких улицах Москвы. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Из-за упавших деревьев временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам. Вместо трамваев здесь работают автобусы. Будьте внимательны, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети.

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