Упавшие деревья заблокировали трамвайные пути на нескольких улицах Москвы
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий
Поваленные ураганным ветром деревья мешают движению трамваев на нескольких улицах Москвы. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
— Из-за упавших деревьев временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам. Вместо трамваев здесь работают автобусы. Будьте внимательны, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети.
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