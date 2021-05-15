Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Затруднено движение в сторону Москвы на D1 и Савеловском направлении МЖД
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Затруднено движение в сторону Москвы на D1 и Савеловском направлении МЖД

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Московская область, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Бескудниково Карта всех событий

Затруднено движение в сторону Москвы на D1 и Савеловском направлении МЖД из-за остановки поезда на станции Бескудниково. Об этом в субботу, 15 мая, сообщается в Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что к остановившемуся поезду уже прибыл вспомогательный локомотив.

Позже стало известно, что движение возобновили.

— Остановившийся поезд был оперативно убран вспомогательным локомотивом. Задержанные поезда будут постепенно введены в график, — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что поваленные ураганным ветром деревья мешают движению трамваев на нескольких улицах Москвы.

Читайте также: Карты «Тройка» с «оживающей» картиной Руссо поступили в продажу в московском метро

Савеловское направлениедвижение затрудненоМосковские центральные диаметры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте