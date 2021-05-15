Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Бескудниково Карта всех событий

Затруднено движение в сторону Москвы на D1 и Савеловском направлении МЖД из-за остановки поезда на станции Бескудниково. Об этом в субботу, 15 мая, сообщается в Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что к остановившемуся поезду уже прибыл вспомогательный локомотив.

Позже стало известно, что движение возобновили.

— Остановившийся поезд был оперативно убран вспомогательным локомотивом. Задержанные поезда будут постепенно введены в график, — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что поваленные ураганным ветром деревья мешают движению трамваев на нескольких улицах Москвы.

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