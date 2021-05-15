Москвичей предупредили, что ураганный ветер сохранится до конца дня

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Ураганный ветер в столице сохранится до конца субботы. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства Москвы.

— Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. Последствия непогоды оперативно устраняются. Ветер сохранится до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице!, — отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что упавшие деревья заблокировали трамвайные пути на нескольких улицах Москвы.

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