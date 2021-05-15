Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей предупредили, что ураганный ветер сохранится до конца дня
DSC_2000.JPG

Москвичей предупредили, что ураганный ветер сохранится до конца дня

Анастасия Колоскова

Город

Ураганный ветер в столице сохранится до конца субботы. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства Москвы.

— Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. Последствия непогоды оперативно устраняются. Ветер сохранится до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице!, — отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что упавшие деревья заблокировали трамвайные пути на нескольких улицах Москвы.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

ураганный ветердождь и ветер в Москвеветер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте