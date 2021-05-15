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Президент Национальной курортной ассоциации поддержал инициативу доктора Румянцева о бесплатных путевках в санаторий для пенсионеров
Фото: Ольга Макарова

Президент Национальной курортной ассоциации поддержал инициативу доктора Румянцева о бесплатных путевках в санаторий для пенсионеров

Василий Плиткин

Общество

Президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов поддержал инициативу главного детского онколога-гематолога, академика РАН, основателя Центра им. Д. Рогачева Александра Румянцева о предоставлении всем российским пенсионерам бесплатного санаторно-курортного лечения. Он отметил, что для реализации программы нужно внести изменения в законодательство.

— Необходимо правильно выстроить механизм для долечивания, оздоровления людей старшего возраста в санатории, создать для этого специальную программу. Пока лишь треть пенсионеров имеет возможность получить путевку от фонда социального страхования, — сообщил Разумов на онлайн-встрече с доктором Румянцевым.

Академики отметили, что реализации этой меры мешает отсутствие единой государственной системы управления санаторно-курортным фондом, недочеты в законодательстве. В частности, хоть санаторий и является медицинской организацией, услуги, которые в нем оказывают, не называются медицинскими. Кроме того, у многих пенсионеров есть хронические заболевания, а у санаториев нет списка лекарств от Минздрава, которые должны присутствовать в нем для приема таких пациентов.

Разумов ознакомил коллегу со статистикой: в СССР насчитывалось 1,7 миллиона коек, а курортная мощность позволяла пройти лечение 45 млн человек в год. При этом 30 процентов этой санаторно-курортной помощи было направлено только на лечение, остальное — на профилактику. Сегодня в России цифры гораздо скромнее: насчитывается 1,7 тысячи санаториев. Из них треть — государственные, а значит, реализовывать инициативу Румянцева можно начать с них.

— После санатория у пенсионеров реже возникают обострения болезней. Значительную роль в оздоровлении, как правило, играет и природный фактор, ведь санатории зачастую расположены в целебных местах — в лесу, в горах, у моря, рядом с источником минеральной воды, — пояснил доктор Румянцев.

Академики РАН вместе с другими экспертами продолжат обсуждение проекта доктора Румянцева о бесплатном санаторно-курортного лечении 20 мая на круглом столе.

Читайте также: Академик РАН Александр Румянцев предлагает возродить медицинский туризм для пенсионеров

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