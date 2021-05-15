«Идеальна с головы до ног»: беременная Юлианна Караулова поделилась весенним фото

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Певица Юлианна Караулова, которая находится на девятом месяце беременности, опубликовала в Instagram-аккаунте весеннее фото с букетом цветов.

На снимке готовящаяся стать мамой знаменитость предстала в просторном белом платье, держа в руке букет из разноцветных гербер.

— Отличное время, чтобы сойти с ума по уважительной причине. Я про весну, если что, — подписала снимок певица.

«Тот случай, когда идеальна с головы до ног!»; «Какая красотка»; «Вы невероятно красивая»; «Невероятная красавица и супермегаталант», — осыпали комплиментами Юлианну поклонники.

Ранее Караулова рассказала, как узнала о беременности.

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