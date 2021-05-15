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Выставка ретровагонов заработала на станции метро «Партизанская»
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Выставка ретровагонов заработала на станции метро «Партизанская»

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Восточный административный округ, Берёзовая рощаКарта всех событий

На станции «Партизанской» столичного метрополитена открылась выставка ретровагонов, которая будет работать до 21 мая. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Отмечается, что экспозиция включает вагоны, которые реально работали в разное время на линиях подземки.

— Реставраторы в течение нескольких лет восстанавливали оригинальные салоны вагонов типа «Г», «Д» и «Е». Рядом — старейший вагон-путеизмеритель «УМ5» и контактно-аккумуляторный электровоз «ВЭКА», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Выставка ретровагонов заработала на станции метро «Партизанская»Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее Дептранс пофантазировал, что было бы в Москве без метро.

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