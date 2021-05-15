Выставка ретровагонов заработала на станции метро «Партизанская»
На станции «Партизанской» столичного метрополитена открылась выставка ретровагонов, которая будет работать до 21 мая. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
Отмечается, что экспозиция включает вагоны, которые реально работали в разное время на линиях подземки.
— Реставраторы в течение нескольких лет восстанавливали оригинальные салоны вагонов типа «Г», «Д» и «Е». Рядом — старейший вагон-путеизмеритель «УМ5» и контактно-аккумуляторный электровоз «ВЭКА», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».
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