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СМИ узнали о получении Мелиндой Гейтс акций на три миллиарда долларов
Фото: Instagram / melindafrenchgates

СМИ узнали о получении Мелиндой Гейтс акций на три миллиарда долларов

Кирилл Николаев

Общество

После развода с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом его бывшая жена Мелинда получила акции ряда компаний на сумму более трех миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что фонд Cascade Investment, который управляет инвестициями Билла Гейтса, передал Мелинде Гейтс акции еще одной компании стоимостью 851 миллион долларов. Также бывшей супруге предпринимателя перешли около 2,25 миллиона акций компании машиностроительной компании John Deere. Общая стоимость всех ценных бумаг, которые Мелинда Гейтс получила после развода с мужем, превысила три миллиарда долларов.

Напомним, Билл и Мелинда Гейтс сообщили, что не могут продолжать супружеские отношения. При этом они по-прежнему будут вместе работать в рамках благотворительного фонда.

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бывшая женаБилл Гейтсакции
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