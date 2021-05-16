Астрологи рассказали, за мужчин каких знаков зодиака лучше не выходить замуж

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Не все мужчины подходят для гармоничных семейных отношений. Астрологи назвали пятерку знаков зодиака, с которыми замужество не будет счастливым.

Возглавляет рейтинг Стрелец. Эти свободолюбивые мужчины обожают независимость и приключения. Им тяжело согласиться променять их на домашнюю стабильность.

Ценят свое одиночество Водолеи. Таким мужчинам сложно отказаться от шалостей и пойти на серьезный шаг в отношениях. Кроме того, после свадьбы представители этого знака нередко стараются уйти в работу или «сбежать» к друзьям. К тому же они с трудом берут на себя часть домашних дел.

Эгоистичны в супружестве Львы. Они считают, что супруга должна отдавать всю любовь и внимание исключительно им. Такие мужчины приветствуют жертвенность в семейной жизни и готовы пойти на все, чтобы достигнуть желаемого. Кроме того, представители этого знака излишне требовательны к партнерше. Но есть у них несомненное достоинство — они очень верны.

С Тельцами очень сложно сойтись на физическом уровне. Если избранница не впечатлила такого мужчину с первого раза, то довести его до ЗАГСа будет сложной задачей. Однако с такими спутниками звезды гарантируют прочный и долгий брак.

Близнецы обожают флирт и вечеринки. Астрологи предупреждают, что загулявшего представителя этого знака очень сложно вернуть домой. Кроме того, эти мужчины очень ветрены и часто попадаются на изменах, сообщает Пятый канал.

Ранее астролог назвала самых доступных женщин по знаку зодиака.

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