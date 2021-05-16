Москвичам помогут в поиске работы на акции «День без турникетов»

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Мероприятия по профориентации предложили проводить в компаниях столицы в рамках акции «День без турникетов». Инициатива поступила от участников голосования на проекте «Активный гражданин».

Такой формат станет полезным для тех, кто хочет найти или сменить работу. Большинство респондентов считают, что проводить акцию нужно на базе промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также технопарков.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что акция «День без турникетов» проходит в столице с 2012 года. Она объединила уже свыше 120 тысяч горожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как попасть на прием в павильон «Здоровая Москва».

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