Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам помогут в поиске работы на акции «День без турникетов»
Фото: АГН Москва

Москвичам помогут в поиске работы на акции «День без турникетов»

Юлия Павлушова

Город

Мероприятия по профориентации предложили проводить в компаниях столицы в рамках акции «День без турникетов». Инициатива поступила от участников голосования на проекте «Активный гражданин».

Такой формат станет полезным для тех, кто хочет найти или сменить работу. Большинство респондентов считают, что проводить акцию нужно на базе промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также технопарков.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что акция «День без турникетов» проходит в столице с 2012 года. Она объединила уже свыше 120 тысяч горожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как попасть на прием в павильон «Здоровая Москва».

Читайте также: Более 50 тысяч москвичей приняли участие в проекте «Спортивные выходные»

РаботаДень без турникетовакции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте