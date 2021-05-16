Астролог рассказала, к каким зависимостям склонны различные знаки зодиака

Кадр из фильма «Бриджет Джонс» / 2001

Астролог Анна Зорина рассказала, какими зависимостями могут страдать разные знаки зодиака.

По словам эксперта, Овны из-за неправильного распределения нагрузки могут «заливать» напряжение алкоголем или кофеином. Они нуждаются в ярких эмоциях, поэтому частенько путешествуют, уходят в походы или отправляются на концерт любимой группы. Представителям этого знака стоит грамотно распределять свои силы, чтобы не «перегореть» раньше времени.

Тельцы отличаются своей тактильностью. Им нравится чужое присутствие рядом, они обожают вкусную еду и развлечения, и потому могут быть зависимыми от азартных игр и соревнований, где нужно доказать свою правоту. Они часто необдуманно заключают пари. Не менее важен для них их дом, они в каком-то смысле зависимы и от него.

Очень зависимы от социальных сетей Близнецы. Они проводят там много времени, этого требует их общительная натура. Им необходимо знать все про всех, они обязаны всегда быть в центре событий. Представители этого знака окружают себя всевозможными гаджетами, получают уйму уведомлений и ведут переписку во всех мессенджерах одновременно. Так за шумом социальных сетей и проходит мимо настоящая жизнь.

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Раки тяжело переносят одиночество или расставание с дорогими людьми, они буквально зависят от них. Еще больше представители этого знака зависят от своих принципов. Они склонны разрывать отношения, если что-то в поведении человека идет вразрез с их убеждениями. В попытке заглушить боль Раки начинают употреблять горячительные напитки. Приобретают вредные привычки они легко, а вот избавляются от них долго и тяжело.

Львы зависимы от чужого мнения. Они всегда стараются хорошо выглядеть в глазах других и делают для этого все. Представители этого знака отличаются своим шопоголизмом и любовью к развлечениям, разумно тратить деньги они не умеют. Они также склонны к употреблению спиртного и курению сигарет и часто не видят в это ничего плохого, искренне наслаждаясь процессом.

Люди, рожденные под знаком Девы, могут страдать от переедания, иметь пристрастие к сигаретам или постоянно сомневаться в правильности принятых ими решений. Они давно решили, какой должна быть их жизнь, а потому любое их достижение становится для представителей этого знака личной ценностью. Они боятся что-то потерять, поэтому держать все свои вещи в идеальном порядке. Девы зависимы от порядка и любят убираться даже там, где это от них не требуется.

Зависимостью от алкоголя или табака также страдают Весы, но по-настоящему они привязаны к любимым людям. Они не склонны к изменам, любят раз и навсегда. Могут быть зависимы от своих хобби — от них они точно никогда не откажутся.

Главная проблема Скорпионов кроется в их упрямстве и независимости. Они ненавидят, когда кто-то контролирует их или дает им непрошенные светы и указания. Поэтому они часто меняют место работы или стремятся к получению должности начальника. Скорпионы часто склонны к употреблению спиртных напитков, но с зависимостями они справляются легко. По-настоящему зависимы представители этого знака от интимных отношений. При этом они не склонны к постоянной смене партнеров, им нужен кто-то потрясающий. Они тщательно выбирают вторую половинку.

Стрельцы часто бываю зависимы от своих амбиций. Они азартны, любят соревнования и стремятся доказать что-то другим и себе самим. Представители этого знака обожают копить деньги и стремятся хорошо зарабатывать. Из-за этого они склонны к трудоголизму и заливают усталость алкоголем.

Кадр из сериала «Офис»

Наличием пагубных привычек не отличаются Козероги. Они жадны до славы, денег, жаждут высокого положения в обществе. Они готовы на все, чтобы это сохранить. Несмотря на это, Козероги не готовы работать, если им не светит за это щедрое вознаграждение.

А вот люди, рожденные под знаком Водолея часто страдают от компьютерной зависимости. Они проводят в Интернете много времени, не любят выходить из дома и часто живут в своем собственном воображаемом мире. Они склонны к адреналиновой зависимости и жаждут острых ощущений. Водолеи любят экстремальные виды спорта и часто подвергают себя необдуманному риску. Их часто считают легкомысленными, потому что они настолько зациклены на своих интересах, что не могут сформировать серьезную привязанность к чему-либо.

Самой большой зависимостью Рыб является алкоголь. Они любят выпить, особенно если их что-то беспокоит. Рожденные под этим знаком люди крайне зависимы от чужого мнения и собственных завышенных ожиданий. Они стремятся к роскошной жизни и впадают в апатию, если не могут добиться желаемого. Заглушить тоску им помогает алкоголь, передает слова астролога Пятый канал.

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