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Басков заинтриговал поклонников новой фотографией
Фото: Instagram/nikolaibaskov

Басков заинтриговал поклонников новой фотографией

Евгения Владимирова

Звезды

Российский певец Николай Басков продолжает удивлять поклонников. Недавно он опубликовал на своей странице в Instagram фото с девушкой, которое вызвало у подписчиков много вопросов.

Накануне исполнитель выложил на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен на берегу моря в объятиях неизвестной девушки. Поклонники артиста принялись гадать, кем является для артиста незнакомка.

Фолловеры предположили, что перед ними всего лишь кадр из будущего клипа Баскова на песню «Забывай». Некоторые из них считают, что на фото с Басковым может быть модель и актриса Ирина Воронова. По слухам, девушка принимала участие в съемках клипа.

«Эх, а я думала… А тут снова клип!»; «Какой кадр! Ждем невероятно романтичный клип с вашим участием!»; «Красота нереальная! Словно кадр из какого-то голливудского фильма», — написали подписчики в комментариях к посту.

Читайте также: «Педагог так педагог!»: Басков рассказал, как Кабалье била его палкой на репетициях

Николай Басковфото в Instagramфото в соцсети
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