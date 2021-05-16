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Здание склада горит в Красногорске
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Здание склада горит в Красногорске

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, рабочий посёлок Нахабино, Институтская улица, 18 Карта всех событий

Пожар произошел в здании склада в Красногорске. Об этом в воскресенье, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», возгорание случилось на первом этаже склада, расположенного на Институтской улице, дом 18. Уточняется, что внутри находится около 30 баллонов с ацетиленом.

В настоящее время площадь возгорания оценивается в 875 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на близлежащие здания.

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складыгород Красногорскпожар
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