«Наглое вмешательство»: эксперты прокомментировали пять принципов Европарламента

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Пять принципов общения с Россией сформулировал Европарламент. Но оглашенный его представителями доклад свидетельствует о наглом вмешательстве во внутренние дела страны. Кроме того, страны Запада забыли, что означает слово «демократия». Так считает депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Озвученные принципы говорят о наглом вмешательстве в наши внутренние дела. Обвиняя нас, допустим, во вмешательстве в интересы другой страны, ни разу не предъявлялись нам какие-либо аргументированные доказательства, — подчеркнул Алексей Чепа.

По его словам, в первую очередь нужно «смотреть в зеркало», то есть следить за собой и устраивать демократию в своей стране. Как пояснил эксперт, если мерилом демократии являются Соединенные Штаты, то за последние годы весь мир убедился в том, что на самом деле представляет собой демократия по-американски.

Так Брюссель предлагает не признавать легитимность нового состава Государственной думы РФ после выборов, которые состоятся в сентябре, если они пройдут с фальсификациями. Как подчеркнул Алексей Чепа, и в этом случае Европе нужно для начала посмотреть самой на себя, отмечает телеканал 360.

Возмутился предъявленными принципами новых отношений с Россией и Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— С удивлением, переходящим в возмущение, прочел новость о пяти принципа Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги еще не состоявшихся, а лишь предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, — заявил парламентарий.

По его словам, еще даже не началась избирательная кампания, а уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными. Тем временем экономист Денис Ракша озвучил основную причину противостояния, которое складывается между странами Запада и Россией.

— Евросоюз, Соединенные Штаты отказываются признавать РФ равной себе в сфере международных отношений. А Россия, в свою очередь, отказывается принимать то положение, которое ей навязывают США и Евросоюз. Это тупик, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что обе стороны придерживаются принципиальных позиций, от которых ни одна не готова отказаться. Таким образом, по его мнению, взаимные санкции будут продолжаться в будущем, отмечает ИА «НСН».

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