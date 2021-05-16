Европарламент сформулировал пять принципов для ведения дел с Россией

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Основные принципы выстраивания отношений с Россией обозначили в Европейском парламенте. Проект доклада представил парламентский комитет по международным отношениям.

В рекомендациях говорится, что при контактах с Россией нужно придерживаться принципов «поддержки демократии». Кроме того, авторы документа видят необходимость в противостоянии «русскоязычной пропаганде». Одним из способов борьбы с ней предлагают сделать телеканал с круглосуточным вещанием.

Еще один параметр, который внесли в доклад, касается Государственной думы РФ. ЕС рекомендуют рассмотреть непризнания легитимности ее нового состава, если сентябрьские выборы признают фальсифицированными, сообщает RT.

Ранее постпред РФ Владимир Чижиков заявил, что Россия готова работать над улучшением отношений с ЕС.

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