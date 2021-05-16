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Московские спасатели оказали помощь пострадавшим велосипедистам
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московские спасатели оказали помощь пострадавшим велосипедистам

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Суворовский парк Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Кунцево» Юрий Урасов и Никита Барабанов оказали первую помощь двум пострадавшим велосипедистам. Об этом в воскресенье, 16 мая, рассказали в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Днем 16 мая один из посетителей Суворовского парка сообщил спасателям о падении с велосипеда ребенка. Сотрудники ПСС нашли в глубине парка и полутора километрах от станции мальчика примерно 11 лет. Ребенок находился в шоковом состоянии, у него были многочисленные ссадины и ушибы на лице и теле.

Мальчику была оказана первая помощь, затем его передали бригаде медиков.

Позднее на Филевской набережной мужчина не справился с управлением велосипедом, упал и получил травму руки и ушиб колена. Очевидцы сообщили о случившемся на спасательную станцию.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали первую помощь и зафиксировали с помощью шины поврежденную руку. Затем пострадавшего на скорой помощи отправили в больницу, говорится в релизе департамента ГОЧСиПБ, поступившем в распоряжение «ВМ».

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