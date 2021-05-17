Пожар вспыхнул в административном здании на западе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Козлова, 30 Карта всех событий

Возгорание произошло в трехэтажном административном здании на западе Москвы. Об этом в ночь на понедельник, 17 мая, рассказал источник «ВМ» в городских экстренных службах.

Как уточняется, пожар вспыхнул по адресу улица Козлова, дом 30. Открытое горение зафиксировано на первом этаже. К настоящему времени огонь охватил площадь 30 квадратных метров и продолжает распространяться.

Пожару присвоен ранг 1БИС.

Читайте также: Припаркованные авто помешали пожарным проехать к горящему дому на севере Москвы